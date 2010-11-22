-ESKİ YARGITAY ÇALIŞANI RÜŞVET SORUŞTURMASINDA TUTUKLANDI ANKARA (A.A) - 22.11.2010 - Bir fuarcılık şirketi ile İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) arasındaki davayla ilgili rüşvet iddiaları konusunda başlatılan soruşturma kapsamında eski Yargıtay çalışanı Gülhanım Kızıltaş tutuklandı. Alınan bilgiye göre, operasyonu yürüten cumhuriyet savcıları Mehmet Tamöz ve Hüseyin Kocabey, daha önce gözaltına alınan ancak çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan Gülhanım Kızıltaş'ın serbest bırakılmasına itirazda bulundu. İtirazı kabul eden mahkemece hakkında yakalama kararı çıkarılan Kızıltaş, dün, Nöbetçi Ankara 10. Sulh Ceza Mahkemesince ''suç işlemek amacıyla örgüt kurma'' ve ''yetkili olmadığı iş için yarar sağlama'' suçlarından tutuklandı. Operasyonun genişletildiği, bu kapsamda birçok yargı çalışanının ifadesine başvurulacağı öğrenildi.