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Eski Yargıtay Başkanı Sami Selçuk'tan hâkimlerin tutuklanmasına tepki: Yargı yası tutuyorum

'Utanç verici böyle bir durumla hiç karşılaşmadım'

02 Mayıs 2015 15:40

 Eski Yargıtay Başkanı Hikmet Sami Selçuk, Samanyolu Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve tutuklu 62 polis hakkında tahliye kararı veren hâkimlerin tutuklanmasına tepki gösterdi. “Yargı yası tutuyorum" diyen Selçuk, "Utanç verici böyle bir durumla hiç karşılaşmadım” ifadesini kullandı.

Bugün'de yer alan habere göre; Sami Selçuk hâkimlerin verdikleri karardan dolayı tutuklanmasını sert ifadelerle eleştirdi. Selçuk, "40 yıl yargıya emek veren bir insan olarak yaşananlar altında eziliyorum. Bu durum karşısında ne söyleyeceğimi bilemiyorum” ifadelerini kullandı.

 

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