Eski Washington Büyükelçisi Namık Tan: Türkiye küçük Amerika olacak derken, Amerika büyük Türkiye oldu

Türkiye'nin Eski Washington Büyükelçisi Namık Tan, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Elimde olsa Twitter'ı kapatırdım" sözlerini alıntılayarak, "Türkiye küçük Amerika olacak derken Amerika Büyük Türkiye oldu" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, tartışma yaratan sosyal medya kararnamesini imzalamış ve "Elimde olsa Twitter'ı kapatırdım" ifadelerini kullanmıştı. Trump, sosyal medyanın kapatılması konusunda avukatlarla görüştüğünü ve hukuki süreç yürütüleceğini belirtirken, sosyal medya sitesi Twitter ise ABD Başkanı'nın "Yağma başladığında kurşunlar uçmaya başlar" tweetini "şiddeti yücelttiği" gerekçesiyle bayraklandı.

Emekli Büyükelçi Namık Tan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın sosyal medya konusundaki tutumunu eleştirerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın söylediği rivayet edilen "Türkiye küçük Amerika olacak" sözlerine atıf yaptı ve "Türkiye küçük Amerika olacak derken Amerika Büyük Türkiye oldu" ifadelerini kullandı.

Namık Tan kimdir?

Namık Tan, 2010 - 2014 yılları arasında Türkiye'nin Washington Büyükelçisi olarak görev yapmıştı. 25 Şubat 2010'da güven mektubunu dönemin ABD Başkanı Barack Obama'ya sunarak, görevine başlayan Tan, dört yıllık görevinin ardından 17 Mart 2014 tarihli kararname ile merkeze alınmıştı. Tan, merkeze alındıktan sonra emekli oldu.