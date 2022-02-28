Eski Washington Büyükelçisi Namık Tan: Rusya'nın şimdiye kadar bilinmeyen silahlarını devreye sokmayı düşünüyor olabileceği dahi akla geliyor

Eski Washington Büyükelçisi Namık Tan, Rus halkının sadece yüzde 12'sinin Ukrayna işgalini destekliğini belirterek, "Ukrayna krizi, NATO içindeki bütün bu görüş ayrılıklarının gün yüzüne çıkmasına neden oldu. Rusya’nın silahlı müdahalesi olmasaydı, NATO içindeki uyumu ve dayanışmayı tesis etmek hiç de kolay olmayacaktı. Rusya’nın, Ukrayna’ya karşı başlattığı askeri harekat, hem AB hem NATO içinde safların şimdiye kadar görülmemiş ölçüde sıklaştırılmasına, görüş ve eylem birliği sağlanmasına vesile oluşturdu. Bu noktaya gelinmesinde, Rusya’nın maceracı politikalarının rol oynadığını önemle kaydetmek gerekir" diye yazdı.

Namık Tan, yetkinreport.com sitesinde yayınlanan yazısında, Rusya'nın uzlaşmaya yanaşmasını zor gördüğüne işaret ederek, "Hatta, şimdiye kadar bilinmeyen silahlarını devreye sokmayı düşünüyor olabileceği dahi akla geliyor.

ABD ve Batı açısından da aynı durum geçerlidir. Biden’ın geri adım atması, zaten büyük ölçüde zedelenmiş olan itibarının yerle bir olması sonucunu doğuracaktır. Ayrıca, Ukrayna krizi NATO ve AB içindeki dayanışmanın önemini gösterdi. Batı, bu noktada taviz vermesi halinde egemenlik ve toprak bütünlüğü gibi kavramların içinin tamamen boşalacağını gördü. Dolayısıyla, Batı cephesi de tutumundan taviz vermekte zorlanacaktır.

Ezcümle, Ukrayna krizi artık küresel barış için risk oluşturan bir boyut kazanmıştır. Umarım, 1962 yılında yaşanan Küba krizinde olduğu gibi, sonunda sağduyu galebe çalar ve kriz kontrolden çıkmadan bir uzlaşıya varılabilir. Aksi takdirde, yaşanabilecek kırılma, taraflar için büyük bir utanç olarak tarihe geçecektir" ifadelerini kullandı.

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