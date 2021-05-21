Eski Washington Büyükelçisi Namık Tan: Biden-Erdoğan görüşmesi iptal olursa hiç şaşırmam

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Türkiye'nin eski Washington büyükelçisi Namık Tan, son haftalarda yaşanan gelişmelerden sonra ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında haziranda yapılacak görüşmenin iptal olmasının kendisini şaşırtmayacağını ifade etti.

Rusya analisti Aydın Sezer'in ironi yaptığı tweeti alıntılayan Namık Tan, "Son zamanlarda, Türkiye’nin iç ve dış politikasında yaşanan görülmemiş savrulma ve ne yaptığını bilememezlik göz önüne alındığında, Biden-Erdoğan görüşmesi iptal olursa hiç şaşırmam" değerlendirmesine bulundu.

14 Haziran’da Brüksel’de düzenlenecek NATO Zirvesi’nde Biden ve Erdoğan’ın bir araya geleceği açıklanmıştı. Bu görüşme gerçekleşirse Biden'ın Başkan olarak göreve başlamasından bu yana ikilinin yaptığı ilk yüz yüze görüşme olacak. ABD Dışişleri Bakanlığı, bu hafta Erdoğan'ın açıklamalarını "Yahudi karşıtı" olarak nitelendirince Ankara-Washington hattında ipler daha da gerildi.