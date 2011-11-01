Eski vekillerin yurtdışı tedavileri Meclis bütçesini artırdı

HÜLYA KARABAĞLI / T24 ANKARA





Sağlık alanında çıtasını yükselten Türkiye’ye, yurtdışından çok sayıda insan tedavi ve ameliyat olmak için gelirken, TBMM cephesinde işlerin başka olduğu anlaşıldı. TBMM’nin 2012-2014 yılı bütçe görüşmelerinde, eski milletvekili ve aile fertlerinin tedavi için yurtdışına çıktıkları ortaya çıktı. Bu tablo 2012 yıl bütçesine de yansıdı. Gelecek yıl yani 2012 yılında milletvekillerinin sağlık harcamaları için 13.9’luk artış teklif edildi. Buna göre, 68.6 milyon liralık bir artış öngörülüyor.



TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in bütçe sunumunun bulunduğu kitapçığın’ Cari Transferler’ bölümünde sağlık harcamalarına yer verilerek şöyle denildi:“ Ağırlıklı olarak 3671 Sayılı Kanun Gereğince eski vekillerin ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık hizmetleri için 2012 yılı bütçesine konulan ödenek teklifinin, 2011 yılı başlangıç ödeneğine göre, yüzde 13.9 oranında bir artışla teklif edildiği görülmektedir. Artışın nedeni, eski milletvekili ve aile fertlerinin giderek arttığı gözlenen yurtdışı sağlık harcamalarıdır. 2012 yılı teklifinin ise, 2011 yılı KBÖ( Kullanılabilir Bütçe Ödeneği) , yüzde 13.9 artışla 68.6 milyon lira olduğu görülmektedir. Bu artıştaki en önemli unsuru eski milletvekilinin sağlık giderlerinde son yılarda yükselen tedavi faturaları oluşturmaktadır”.



22 milyon liraya yeni bina



TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Meclisin 2012 yılı bütçesinin 651 milyon TL, 2013 yılı bütçesinin 610 milyon TL ve 2014 yılı bütçesinin 595 milyon TL olarak öngörüldüğünü belirterek, 2011 yılı bütçesinin 22 Milyon TL'sinin yeni Halkla İlişkiler Binası yapımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aktarıldığını söyledi. Çiçek Meclis'in 2012 yılı bütçe ödeneği için tekliflerinin 2011 yılının başlangıç ödeneği olan 512 milyon 935 bin TL'ye göre yüzde 26,9'luk bir artış ile 651 milyon 252 bin TL olduğunu söyledi.







Çiçek “30 Eylül itibariyle 2011 yılı toplam kullanılabilir bütçe ödeneğimiz 520 milyon Türk Lirasına inmiştir. Bu ödeneklerin, 30 Eylül tarihi itibariyle 340 milyon Türk Lirası, yani yüzde 65.4'ü harcanmıştır. Yılsonu itibariyle de 2011 yılı bütçemizin gerçekleşme oranının tahminen yüzde 87,2 oranına ulaşması beklenmektedir”.







Çiçek’in verdiği bilgiye göre, 2012 yılı bütçe teklifinin yüzde 51'i personel giderleri, yüzde 5.9'u sosyal güvenlik prim giderleri, yüzde 11.9'u mal ve hizmet alım giderleri, yüzde 10.5'i cari transferler ve yüzde 20.7'si sermaye giderleri oluşturacak. Bir önceki yılın bütçesine göre en büyük artış sermaye giderlerinde. Bu artıştaki büyük payı 92 milyon 637 bin TL ve yüzde 68.8 oranı ile “Yeni Halkla İlişkiler Binası” ve proje giderleri ve mefruşat alım giderleri oluşturuyor.