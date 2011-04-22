Eski vekile silahlı saldırı

T24 - Anatavan Partisi Bursa eski milletvekili Mehmet Gedik Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.



1987-1995 yılları arasında Anatavan Partisi Bursa milletvekilliği görevinde bulunan Mehmet Gedik, arkadaşlarıyla birlikte Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir restorana gitti.



Restoranda Eskişehirspor-Trabzonspor maçını izleyen Gedik ile yan masada oturan M.A.Ş. adlı kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Gedik, M.A.Ş tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.



Zanlı, gözaltına alınarak Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.







