Eski vekilden CHP'ye anayasa oylaması için ‘güvenlik’ taktikleri

CHP’nin 20. Dönem milletvekili, öğretim görevlisi Uluç Gürkan, Genel Kurul’da Ocak ayının ilk haftalarında gelmesi beklenen Anayasa değişiklik oylamasını ve en tepeye oturan oylama güvenliği konusunu değerlendirdi.

Oylama güvenliğinin büyük ölçüde oturumu yöneten Başkanla ilgili olduğuna dikkat çeken Gürkan, “Önümüzdeki anayasa değişikliği oylamasında da sıkıntı yaşanacağını şimdiden söyleyebiliriz. Oturumu yönetecek Başkan İsmail Kahraman’ın da AKP kanadının markaj çalışmalarına etkili bir müdahalede bulunacağını düşünemeyiz” dedi.

"Çöp sepeti kabinlerin dışına çıkarılabilir"

CHP’ye oylama günü için bazı taktikler de sunan Gürkan, “Oy kullanma kabinlerinin sayısının azaltılarak sıkışıklığın giderilmesi ve kullanılmayan oy pullarının atılacağı çöp sepetlerinin kabinlerin dışına alınması. Böylece kullanılmayan pulların gerçekten çöpe atıldığını herkesin görebilmesi önerilebilir” dedi.

“İsmail Kahraman AKP’nin markaj çalışmalarına etkili müdahale etmez”

8 yıllık kesintisiz eğitim oylamasında Genel Kurul oturumunu yöneten CHP’nin eski milletvekili Gürkan’ın T24’e değerlendirmeleri şöyle:

Oylamanın güvenliği büyük ölçüde oturumu yöneten başkana bağlı... Gizli oylamalar özelinde, başkanın oy kullanılacak kabinlerin çevresinin boşaltması, böylece oy kullanacak milletvekilinin kabinde her türlü dış etkiden uzak vicdanıyla baş başa kalmasını sağlaması gerekir.

"Ancak geçmiş yılların pratiği bunun pek mümkün olmadığını gösteriyor. Önümüzdeki anayasa değişikliği oylamasında da sıkıntı yaşanacağını şimdiden söyleyebiliriz. Oturumu yönetecek Başkan İsmail Kahraman’ın da AKP kanadının markaj çalışmalarına etkili bir müdahalede bulunacağını düşünemeyiz."

“CHP oylama öncesinde oylamanın gizliliği konusunda uyarmalı”

"AKP tarafı oy kullanan milletvekillerinden ret ve çekimser oy anlamına gelen kırmızı ve yeşil oy pullarını göstermelerini isteyebilecektir.

"Bu nedenle, CHP’nin oylama başlamadan usul hakkında söz alarak oylamanın gizliliği ve gizliliğin bozulması konusunda genel kurulu, dolayısıyla televizyonlar aracılığıyla kamuoyunu ısrarla uyarması yerinde olacaktır.

"Bu arada, oy kullanma kabinlerinin sayısının azaltılarak sıkışıklığın giderilmesi ve kullanılmayan oy pullarının atılacağı çöp sepetlerinin kabinlerin dışına alınması. Böylece kullanılmayan pulların gerçekten çöpe atıldığını herkesin görebilmesi önerilebilir.

"Nihayet, bütün uyarılara ve alınabilen önlemlere karşın, kendisini oylamada kullanmadığı pulları gösterme baskısı altında hisseden milletvekillerine de “hiç oy kullanmayın, evet anlamına gelen pulu çöpe atın, kırmızı ve yeşil pul sizde kalsın, soranlara gösterin” yolu gösterilebilir.

“Hiç oy kullanılmazsa 330 bulunmasına katkı verilmez”

"Referandum için en az 330 oy gerektiğinden, hiç oy kullanılmazsa bu sayının bulunmasına katkı verilmemiş olacak. Oylamaya geçildiğinde de, CHP’nin kabinlerin önünde etten bir duvar örmesi yerinde olacaktır.”