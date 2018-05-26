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Eski vekilden çağrı: Atatürk demeyen Meclis Başkanı'nın iftarını boykot edelim

Kahraman, geçen yıl da Meclis bahçesinde iftar yemeği vermişti

26 Mayıs 2018 17:19

Eski Adalet Partisi Milletvekili Ertuğrul Mat, sosyal medyada kişisel hesabından TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın 3 bin kişiye vermeyi planladığı iftar davetini boykoy etme çağrısında bulundu. Sosyal medyadaki “Boykota davet” çağrısında, "Atatürkçü milletvekili arkadaşlarımı bu iftarı boykot etmeye davet ediyorum" dedi.

TBMM Başkanı Kahraman, geçen yıl da Meclis bahçesinde iftar yemeği vermişti. “Boykot çağrısı”nın öncülüğünü Adalet Partisi eski milletvekillerinden Ertuğrul Mat yaptı. Sosyal medyadaki “Boykota davet” çağrısında, niçin boykot yapılması gerektiği şöyle açıklandı: 

“Meclis Başkanı, 19 Mayıs'ta ‘Samsun'dan yola çıkan heyet' deyip Mustafa Kemal'i yok saydı. Atatürkçü milletvekili arkadaşlarımı bu iftarı boykot etmeye davet ediyorum.”

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