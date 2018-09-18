T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eski vekil Özcan Yeniçeri'ye otomobil çarptı.. Kaza anı kamerada

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - İYİ Parti'den bir süre önce istifa eden, MHP Ankara eski milletvekili Özcan Yeniçeri, Ankara'da otomobilin çarpması sonucu yaralandı

18 Eylül 2018 20:43

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - İYİ Parti\'den bir süre önce istifa eden, MHP Ankara eski milletvekili Özcan Yeniçeri, Ankara\'da otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Yeniçeri\'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

Kurucularından olduğu İYİ Parti\'den bir süre önce istifa eden, MHP eski vekili Özcan Yeniçeri\'ye, Yenimahalle ilçesine bağlı Demetevler 357. Cadde\'de, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 VIZ 68 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılıp, yaralanan Yeniçeri\'nin yardımına çevredekiler koştu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Yeniçeri\'yi ambulansla Ankara Onkoloji Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Özcan Yeniçeri\'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

\'BİR ANDA ÖNÜME ÇIKTI, KURTARAMADIM\'

Özcan Yeniçeri\'ye çarparak, yaralanmasına neden sürücü Çağlar Yüksel\'in olay yerinde ifadesi alındı. Yüksel\'in, polis ekiplerine, kazaya ilişkin, \"Karşıdan karşıya geçerken, bir anda önüme çıktı. Kurtaramadım, vurdum\" dediği öğrenildi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
----------------
Kaza anı güvenlik kamera görüntüleri
Olay yerinden görüntü
Yaralı Yeniçeri\'nin görüntüsü
Fotoğraflar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Muhammet BAYRAMANKARA DHAPartiMHP AnkaraYeniçeri AnkaraKaldırıldığıYeniçeriYeniçeri YenimahalleDemetevlerCaddeVIZOnkoloji HastanesiTedaviyeKazaylaANDAKURTARAMADIM YeniçeriYükselKurtaramadımDÖKÜMÜ Kaza
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24