Eski vekil cezaevinde

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uluslararası akaryakıt kaçakçılığına yönelik olarak 3 ayrı ilde düzenlediği operasyon kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan aralarında Mardin eski Milletvekili Süleyman Bölünmez'in de bulunduğu 7'si tutuklandı.





Antalya Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Antalya, Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı yaptığı operasyon kapsamında eski milletvekili Bölünmez ile aralarında bir kadının da bulunduğu 20 zanlı, uluslararası boyutta akaryakıt kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınırken, suça karışmadığı belirlenen 10 zanlı polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Sorguları tamamlanan Bölünmez'in de aralarında yer aldığı 10 zanlı dün ‘Suç örgütü kurmak’ ve ‘Örgütlü akaryakıt kaçakçılığı yapmak’ suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.





Zanlılardan gümrük memurları M.Ş.S. ve Z.B. ile Volkan Zarif, Cumhuriyet Savcısı Yusuf Hakkı Doğan tarafından serbest bırakılırken; eski milletvekili Süleyman Bölünmez, kardeşi Mehmet Murat Bölünmez, gemi şirketi sahibi Kemal Aras, Tarık Kurt, Selami Şahin, Eyüp Ali Hekimoğlu ve Mustafa Akın tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 4 saat boyunca nöbetçi mahkemeye ifade veren 7 sanığın Yunanistan'dan gelen akaryakıtı Türkiye'de karaya indirdiği, yerine su gönderip akaryakıtı iade etmiş gibi gösterip gelen yakıtı iç piyasaya sürerek uluslararası akaryakıt kaçakçılığı yaptığına kanaat getiren mahkeme tutukladı.





Zanlıların ilk belirlemelere göre 36 bin ton akaryakıtı iç piyasaya sürdükleri ve bu yolla devleti 80 milyon TL zarara uğrattıkları bildirildi.





