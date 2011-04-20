-ESKİ VE YENİ BELEDİYE BAŞKANLARINA YARGI YOLU MALATYA (A.A) - 20.04.2011 - Malatya'da satışı gerçekleştirilen Sümerbank alanına AVM yapılmasıyla ilgili mülkiye müfettişlerince yapılan incelemenin ardından, İçişleri Bakanlığınca ''Soruşturmaya yer olmadığı'' yönünde karar çıkan görevdeki ve eski belediye başkanı için yargı yolu açıldı. Eski Sümerbank arazisindeki imar düzenlemesinde usulsüzlük olduğu yönündeki MHP'li eski belediye meclisi üyesi Recep Ülkü'nün suç duyurusu üzerine İçişleri Bakanlığının verdiği ''soruşturmaya gerek olmadığı'' yönündeki kararın ardından, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı ve şikayetçi Ülkü'nün itirazını değerlendiren Danıştay 1. Dairesi, bölge idare mahkemesinin aksi yönde kararları olmasına rağmen alanın sanayi alanından çıkarılarak konut ve ticaret alanına dönüştürüldüğü kanaatine vararak, Eski Malatya Belediye Başkanı Cemal Akın ve görevdeki Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve imar kararlarında imzası bulunanlarla ilgili soruşturma izni verdi. İmar planlarında imzası bulunanlar hakkında soruşturma yapılmasına hükmeden Danıştay 1. Dairesi, dosyayı Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Danıştay 1. Dairesi'nin kararında, ''Hem plan tadilatına, hem de inşaat ruhsatına karşı Malatya İdare Mahkemelerinde açılan davalarda her iki işleme yönelik olarak yürütmeyi durdurma kararları verildiği halde, Malatya Belediyesince, mahkeme kararlarının gereği yerine getirilmeyerek, söz konusu inşaatın tamamlanıp alış veriş merkezi olarak faaliyete geçmesine göz yumulduğu anlaşılmıştır. Bu durumda, ilgililere atfedilen eylemin, haklarında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunduğu anlaşıldığında, itirazı kabulüne, İçişleri Bakanının, soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararının kaldırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir'' denildi. MHP'li eski belediye meclis üyesi Recep Ülkü'nün şikayeti üzerine inceleme yapan Mülkiye Müfettişleri, yapılan işlemlerde sonunda rapor hazırlayarak İçişleri Bakanlığına sunmuş, İçişleri Bakanılığı soruşturmaya rapora ilişkin soruşturma izni vermemişti. Danıştay 1. Dairesinden çıkan karara göre yargı yolu açılan isimler ise şöyle: Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Eski Malatya Belediye Başkanı Hüseyin Cemal Akın, meclis üyeleri Muharrem Çamurlu, Sedat Alkıray, Süleyman Erkuş, Ahmet Ergül, Metin Mandal, Selahattin Aşan, Vahap Ergün, Osman Bayram, Nurettin Karaaslan, Alaaddin Acun, Abdurrahman Karaca, Niyazi Artan, Bekir Akça, Serdar Kayagül, Bayram Eken, Basri Akatay, Haşim Oskaloğlu, Muammer Özpolat, Ramazan Özdemir, Yusuf Geleri ve Ayşe Vanlı.