-ESKİ VAN MİLLETVEKİLİ BAYRAM'A 28 YIL HAPİS VAN (A.A) - 10.06.2011 - Kamu ihalelerinde, usulsüzlük yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski Van milletvekili Mustafa Bayram hakkında, 28 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, Bayram'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi için yakalama kararı çıkardı. Van'da 2007 yılında, 7 ayrı kamu ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 7 ilde düzenlenen operasyonda aralarında eski Van Milletvekili Mustafa Bayram ve Van Müteahhitler Derneği Başkanı Haşmeti Celil Bilici'nin de bulunduğu 18 kişi hakkında ''ihaleye fesat karıştırmak, örgüte üye olmak, ihale kanununa muhalefet ve cürüm işlemek amacıyla teşekkül oluşturmak'' suçlarından Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşması yapıldı. Sanıkların katılmadığı duruşmada, avukatların savunmasının ardından mahkeme heyeti, kısa ara verdi. Dosyada, tutuksuz yargılanan eski milletvekili Mustafa Bayram, Haşmet Celil Bilici ile Remzi Şahin'e, ihaleye fesat karıştırmak amacıyla kurulan örgütün yöneticiliği ve 6 ayrı ihaleye fesat karıştırma' suçundan 28 yıl 4'er ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanık Mehmet Nihat Kızılkan'a örgüt üyeliği ve 2 ayrı ihaleye fesat karıştırma suçundan 10 yıl 10 ay, Bülent Başak'a ise örgüt üyeliği ve 3 ayrı ihaleye fesat karıştırma suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, aralarında Mustafa Bayram'ın oğlu Hişar Bayram ile 2 sanık hakkında da beraat kararı verirken, Mustafa Bayram, Haşmet Celil Bilici, Remzi Şahin, Bülent Başak ve Mehmet Nihat Kızılkan'a verilen yüksek cezalar nedeniyle haklarında yakalama kararı çıkardı. Sanık avukatlarının mahkemenin verdiği karara itiraz edeceği belirtildi. Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 2007 yılında, kamu ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında, Van 4. Ağrı Ceza Mahkemesinde 18 kişi hakkında, ''ihaleye fesat karıştırmak, örgüte üye olmak, ihale kanununa muhalefet ve cürüm işlemek amacıyla teşekkül oluşturmak'' suçlarından dava açılmıştı. Soruşturma kapsamında, eski milletvekili Mustafa Bayram oğlu Hişar Bayram'ın da aralarında bulunduğu 17 kişi tutuklanmış, Mustafa Bayram tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Diğer 17 sanık da daha sonra görülen duruşmalarda tahliye edilmişti.