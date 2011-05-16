-ESKİ VAN EMNİYET MÜDÜRÜ MERT'E, HAPİS CEZASI VAN (A.A) - 16.05.2011 - Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Deniz Baykal'ın, partisinin il kongresine katılmak üzere geldiği Van'da, taşlı ve yumurtalı saldırıya uğramasıyla ilgili yapılan inceleme sonucunda hakkında, ''Resmi belgede sahtecilik'' suçlamasıyla dava açılan Van Eski Emniyet Müdürü Şükrü Rafet Mert'e, 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Van 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, Şükrü Rafet Mert hazır bulundu. Duruşmada söz alan Mert, kesinlikle sahte belge düzenlemediğini savundu. Olay günü talimatla yapılan görevlendirmelerin daha sonra yazıyı dökülerek imza altına alındığını belirten Mert, beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, verilen kısa aranın ardından kararını açıklayarak Mert'i, Türk Ceza Kanunu'nun 204/2 Maddesi gereğince 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Mert'in karara itiraz edeceği öğrenildi. -OLAY- Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, 2 Nisan 2010 tarihinde, il kongresine katılmak için geldiği Van'da, bir grubun yumurtalı saldırısına uğramış, Emniyet Müdürlüğünün yeterli güvenlik önlemleri almadığı iddiaları üzerine İçişleri Bakanlığı, 2 mülkiye müfettişi görevlendirmişti. Müfettişlerin incelemesinde, Baykal'ın gezisi öncesi 39 polisin görevlendirildiği, olaydan 2 gün sonra ise 163 kişinin görevli olduğuna dair ikinci bir liste düzenlendiği tespit edilmişti. Şükrü Rafet Mert'in, önlemlerin alındığını gösteren gerçeğe aykırı bilgiler ve beyanlar ihtiva eden 02.04.2010 tarihli ikinci görev emrini, eski tarihli olarak 04.04.2010 tarihinde hazırlattığı ve ilgili birimlere göndererek, ''resmi belgede sahtecilik'' suçunu işlediği iddiasıyla Van 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.