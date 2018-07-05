Eski Vali Harput kefaleti yatırdı, savcılık tahliyeye itiraz etti (2)

CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Bursa\'da, FETÖ/PDY\'ye soruşturması kapsamında 50 bin TL kefaletle serbest kalan Bursa eski Valisi Şahabettin Harput, Kocaeli T Tipi Cezaevi\'nden tahliye oldu.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, FETÖ/PDY\'ye ilişkin haklarında dava açılan Bursa eski Valisi Şahabettin Harput, ilerleyen yaşı nedeniyle, yurt dışı yasağı konularak 50 bin TL kefaletle tahliye edildi. Şahabettin Harput, bugün 50 bin TL kefalet bedeli yatırılarak, Kocaeli T1 Tipi Cezaevi\'nden tahliye edildi. Harput, yakınları tarafından cezaevi içerisinden araçla alınarak götürüldü.



Selda Hatun TAN/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)