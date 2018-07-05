Eski Vali Harput kefaleti yatırdı, savcılık tahliyeye itiraz etti

BURSA, (DHA)- BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY davasında 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nin eski Bursa Valisi Şahabettin Harput\'un da aralarında bulunduğu tutuklu 3 sanığın ilerleyen yaşları ve sağlık durumları göz önüne alınarak 50\'şer bin lira kefaletle tutuksuz yarılanmak üzere tahliye edilmesi kararına itiraz etti. Bu arada, Şahabettin Harput\'un, avukatları aracıyla kefaleti yatırdığı belirtildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ\'nün 15 Temmuz girişiminin ardından başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bursa eski Valisi Şahabettin Harput, Ağustos ayında çıkartıldığı mahkemece \'Terör örgütüne üye olmak\' suçundan tutuklandı. Savcılık soruşturmasının ardından, aralarında Harput\'un da bulunduğu 27\'si tutuklu, 60 sanık hakkında Bursa 8\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, \'silahlı terör örgütü yöneticisi olma ve terörizmin finansmanının kanununa muhalefet\' suçlarından 10\'ar yıldan 20’şer yıla kadar hapis cezaları istemiyle dava açıldı. Şahabettin Harput\'un suçlamaları kabul etmediği yargılama sürerken, tutuklu sanıklardan 13\'ü tahliye edildi.

Harput\'un aralarında bulunduğu 14\'ü tutuklu 60 sanıklı davanın yargılamasına dün devam edildi. Duruşma sonunda, mahkeme savcısının tutukluluk hallerinin devamını talep etmesine karşın mahkeme heyeti, sağlık problemleri ve yaşları dikkate alınarak Şahabettin Harput ile diğer tutuklu sanıklar Mehmet Ali Yayıkçı ve Ali Kemal Turan\'ın 50\'şer bin lira kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere tahliyelerine karar verdi, duruşmayı Eylül ayına erteledi.

HARPUT KEFALETİ YATIRDI, SAVCI İTİRAZ ETTİ

Bu gelişmenin ardından Şahabatten Harput\'un avukatlarI, istenilen 50 bin liralık kefaleti yatırdı. Mahkemenin tahliye kararına Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi. İtirazın 9\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde inceleneceği öğrenildi.