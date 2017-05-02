Eski vali Çetin Birmek intihar etti!

İstanbul Sarıyer'deki evinde intihar teşebbüsünde bulunan ve hastaneye kaldırılan Çetin Birmek, hayatını kaybetti.

Habertürk'ten Yusuf Doğan'ın haberine göre Birmek, Sarıyer Tarabya'daki Adalet Sitesi'ndeki evinde silahıyla intihar teşebbüsünde bulundu. Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırılan Birmek, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çetin Birmek kimdir?



1960 yılında Kiğı, 1961 yılında Keban, 1963-1964 yılları arasında Refahiye kaymakamlıkları, 1979-1981 yılları arasında Muğla, 1981-1984 yılları arasında Tokat, 1992-1993 yılları arasında Mersin ve 1993-1996 yılları arasında Kırklareli valilikleri yaptı.



Birmek, 15 Ekim 1998 tarihinde yaş haddinden emekli oldu.