-ESKİ VALİ BAŞKAN ADAYLIĞINI AÇIKLADI WASHINGTON (A.A) - 03.06.2011 - ABD'nin Massachusetts eyaletinin eski valisi Mitt Romney, ülkede 2012 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olmak için yarışacağını resmen açıkladı. Romney, ABD Başkanlığına aday olduğuna dair resmi açıklamayı, başkanlık yarışında ilk ön seçimlerin düzenleneceği New Hampshire eyaletinde yaptı. Konuşmasında, Amerikalıların en öncelik verdiği konu olan ekonomi alanında ABD Başkanı Barack Obama'ya sert eleştiriler yönelten Romney, Obama'nın, izlediği politikalarla ekonomik koşulları daha da kötü hale getirdiğini ve "ülkeyi başarısızlığa uğrattığını" öne sürdü. Romney, istihdam kayıpları ve ev hacizlerinden sorumlu tuttuğu Obama'yı, federal harcamaları artırmakla da eleştirerek, "Artık bir serbest piyasa ekonomisi olmaktan çıkmamıza ramak kaldı. (Başkan olursam) Federal harcamaları, gayrisafi milli hasılanın yüzde 20 ya da daha azı seviyesinde tutacağım ve nihayet bütçeyi dengeleyeceğim" diye konuştu. Mitt Romney, başkan olması halinde ilk işinin, istihdam yaratımında Amerika'yı tekrar bir numaralı konuma yerleştirmek olacağını vurguladı. ABD'de bir önceki başkanlık seçimlerinde partisinin adaylık yarışını Senatör John McCain'e karşı kaybeden Romney, şu anda Cumhuriyetçi Parti'nin olası adayları arasında yapılan anketlerde en ön sırada gidiyor. Ancak, parti içindeki birçok muhafazakar kesim tarafından "fazla ılımlı" olmakla eleştirilen Romney'nin, 2006 yılında Massachusetts valisiyken, eyalette, Obama'nın sağlık sigortası reformuna model haline gelen benzer bir yasaya destek vermiş olmasının da, Obama'nın reformuna şiddetle karşı çıkan Cumhuriyetçi Parti içindeki adaylık yarışında kendisine engel oluşturabileceği yorumları yapılıyor. Romney hakkında ayrıca, "kendisinin Mormon inancına bağlı olmasının bazı Evanjelik Hıristiyanlar arasında yarattığı kaygıların üstesinden gelmesi gerektiği" şeklinde yorumlara da rastlanıyor.