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ESKİ UZMAN ÇAVUŞUN EVİNDE MÜHİMMAT BULUNDU ADANA (A.A)

04 Ağustos 2011 16:49

-ESKİ UZMAN ÇAVUŞUN EVİNDE MÜHİMMAT BULUNDU ADANA (A.A) - 04.08.2011 - Adana'da eski bir uzman çavuşun evinde mühimmat bulundu. Av bayileri ve silah tamir atölyelerine yönelik denetleme yapan Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1997 yılında uzman çavuşluk görevinden ayrılan Mutlu S'nin de Gültepe Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı. Adana'daki bir belediyede tahsildar olarak çalışan ve aynı zamanda silah tamirciliği de yaptığı öğrenilen Mutlu S'nin evinde, biri savunma, ikisi taarruz tipi 3 adet el bombası, biri ruhsatsız iki adet 9 mm çapında tabanca, iki adet kurusıkı tabanca, 22 adet değişik çap ve uzunlukta silah namlusu, 2 adet tabanca süngüsü, 2 adet G3 piyade tüfeği mermisi, 3 adet Biksi mermisi ile yaklaşık bin adet değişik çap ve markada tabanca mermisi ele geçirildi. Bulunan mühimmatın Türk Silahlı Kuvvetler envanterine kayıtlı olup olmadığının, yapılacak incelemeyle belirleneceği bildirildi. Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlı, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

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