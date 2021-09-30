Eski uzman çavuş, eşi ve iki çocuğunu boğarak öldürmüş!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evlerinde ölü bulunan Aynur Mert (41) ile çocukları Aleyna (16) ve Ahmet Ali Mert’in (14) cinayete kurban gittikleri ortaya çıktı. Olayın ardından yakalanıp gözaltına alınan eski uzman çavuş Turgay Mert (47), eşi Aynur ile 2 çocuğunu boğarak öldürdüğünü itiraf etti.



İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, 6 yıl önce uzman çavuşluktan ayrılan Turgay Mert, komşularını cep telefonuyla arayarak ailesine ulaşamadığını söyledi.



Bunun üzerine eve giden komşuları, kapıyı açan olmayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmanın 3'üncü katında bulunan eve giren ekipler, Aynur Mert ile çocukları Aleyna ve Mehmet Ali Mert'in yan yana cansız bedeni ile karşılaştı.



Anne ile iki çocuğunun cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Cesetler, Türk bayraklarıyla örtülmüş

Evde yapılan incelemede üzerlerine Türk bayrağı örtülü bulunan cesetlerin yanındaki koltuğun üzerinde de Turgay Mert'in üniforması bulundu. Bunun üzerine Turgay Mert, cinayet şüpheliyi olarak aranmaya başlandı.

Yol kontrolünde yakalandı

Turgay Mert’in, memleketi Osmaniye’de olduğu saptandı. Polis ve jandarma ekipleri tarafından aranan Turgay Mert, merkeze bağlı Dervişiye köyünde yapılan yol kontrolü sırasında gözaltına alındı.



Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet suçundan da arandığı belirlenen Mert, sorgulanmak üzere İskenderun'a götürüldü.

Darp izi bulunamadı, zehirlenme ihtimali üzerinde duruluyor

Bu arada, vücutlarında herhangi bir yara ve darp izine rastlanmayan anne ve 2 çocuğunun zehirlenmiş olabileceği üzerinde durulduğu belirtildi.



Adana Adli Tıp Kurumu'na getirilen cenazeler, yapılacak otopsinin ardından memleketleri Osmaniye'de toprağa verilecek.







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