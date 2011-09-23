-Eski uydu büyük olasılıkla Güney Pasifik'e düşecek ANKARA (A.A) - 23.09.2011 - NASA bilimadamları, bu akşam atmosfere girecek eski Amerikan meteoroloji uydusunun büyük olasılıkla Güney Pasifik'e düşmesinin beklendiğini belirtti. Atmosfere girdikten sonra 100'den fazla parçaya ayrılması beklenen eski uydu, bilgisayar modelleriyle yapılan tahmin uyarınca Güney Pasifik'te bir yere düşecek. Bu arada, Kuzey Amerika hariç her yer risk altında bulunurken, İtalyan sivil savunma kuruluşu, ülkenin kuzeyinde yaşayan halktan eski uydunun düşmesinin beklendiği akşam saatlerinde evlerinde kalmalarını istedi. Kuruluş, Bilim Kurulu'nun tahmin ve uyarılarına göre, dün gece yüzde 0,6 olan minibüs büyüklüğündeki eski uydunun İtalyan topraklarına düşme riski oranının bugün yüzde 1,5'a yükseldiğini bildirdi. İtalyan sivil savunma kuruluşu, ülkenin kuzeyinde risk altında olan bölgelerdeki halkın dışarıya çıkmaması ve yüksek olmayan binalarda kalmaları uyarısında bulundu.