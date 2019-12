-ESKİ ULUSLARARASI HAKEM MORENO 8 KİLO EROİNLE YAKALANDI NEW YORK (A.A) - 22.09.2010 - 2002 Dünya Kupası'nda İtalya'nın Güney Kore'ye elendiği tartışmalı 2. tur maçını yöneten Ekvadorlu eski hakem Byron Moreno (41), ABD'nin New York kentinde uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Federal soruşturmacıların açıklamasına göre, Kennedy Havaalanı'nda gözaltına alınan Moreno'nun vücuduna bantlanmış paketlerden 6 kilo eroin çıktı. Ekvador'dan New York'a gelen Moreno'nun rutin kontrolde gergin gözüktüğü, bir görevlinin Moreno'nun mide, sırt ve bacaklarında sert bir madde bulunduğunu fark ettiği belirtildi. Aramada Moreno'nun üzerinde vücuduna bantlanmış toplam 6 kilo eroin içeren 10 torba bulundu. ABD'li yetkililer ve İnterpol'ün soruşturmayı sürdürdüğü kaydedildi. -TARTIŞMALI MAÇ- Şu an bir yerel radyoda danışmanlık yapan Byron Moreno, 2002 Dünya Kupası'nda yönettiği İtalya-Güney Kore ikinci tur maçıyla hatırlanıyor. Moreno, Güney Kore'nin uzatmada altın golle 2-1 kazanarak yarı finale çıktığı maçtaki yönetimiyle İtalyanların büyük tepkisini çekmişti. Güney Kore'nin Daejeon Stadı'nda oynanan maçın 4. dakikasında Moreno, Güney Kore lehine penaltı vermiş, Seol Ki-hyeon'in vuruşunu İtalyan kaleci Buffon kurtarmıştı. Maçın normal süresi İtalya'dan Christian Vieri (Dk. 18) ve Güney Kore'den Seol Ki Hyeon'un (Dk. 88) golleriyle 1-1 berabere tamamlandı. Moreno uzatmanın 13. dakikasında İtalyan Francesco Totti'ye kendisini ceza sahasında yere attığı için ikinci sarı kartı göstererek oyundan attı, 111. dakikada İtalyan Damiano Tommasi'nin golünü ofsayt nedeniyle geçerli saymadı. Güney Kore, 115. dakikada Ahn Jung Hwan'ın altın golüyle maçı 2-1 kazanarak çeyrek finale çıktı. İtalyanlar maçın ardından Moreno'ya çok büyük tepki göstermişti. -BUFFON- Maçta 4. dakikada verilen penaltıyı kurtaran Buffon, Moreno'nun eroinle yakalandığı haberiyle ilgili yorumunda, ''Sanırım Moreno'da, 2002'de maçın oynandığı gün de eroin vardı, ancak o gün eroini vücuduna bantlamamış, kullanmıştı. Tabi ki şaka yapıyorum, ama sporla uğraşan insanlar uyuşturucu işleri karıştıklarında dibe vurmuş oluyorlar'' dedi. Buffon, ''Aynı zamanda sporun gerçek amacından da uzaklaşıyorlar. Spor, çocukları sokaktan ve uyuşturucu gibi tehlikelerden kurtarmak için var'' diye konuştu. Byron Moreno, kupanın ardından 2002'nin eylül ayında Ekvador Ligi'nde Quito ve Barcelona arasında oynanan maçın ardından 20 maç men cezası aldı. Bu ceza Moreno'ya normalde 6 dakika uzaması gereken maça 12 dakika eklediği için verildi. Moreno, bu cezayı almasından kısa bir süre sonra hakemliği bıraktı.