Eski ülkü ocakları başkanı öldürüldü

Eyüp Ülkü Ocakları eski Başkanı Zülfü Açıkses, otomobilde iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.





Eyüp Otakçılar Mahallesi Samancılar Caddesi üzerindeki olay dün 21.00 sıralarında gerçekleşti.



Abdurrahman Kurudere'nin kullandığı ve içerisinde Eyüp Ülkü Ocakları eski Başkanı Zülfü Açıkses(37) ve Yaşar Özcan'ın da bulunduğu 34 BZ 7259 plakalı otomobil, Gökdemir Otel önünde yavaşladığı sırada çapraz ateşe tutuldu. Aracı kurşun yağmuruna tutan 2 kişiden birinin otelin 2'nci katında diğerinin ise caddenin başında bulunduğu belirtildi. Açılan ateş sonucu Zülfü Açıkses ağır yaralanırken saldırganlar da olay yerinden hızla uzaklaştı. Olay yerine gelen ambulans ağır yaralı Açıkses'i, Eyüp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Açıkses kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken otomobilde bulunan Abdurrahman Kurudere ve Yaşar Özcan, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Gözaltına alınan Kurudere ve Özcan polise, kendilerine saldıranları tanıdıklarını söyledi. Zülfü Açıkses'in kısa bir süre önce hapishaneden çıktığı ve ülkü ocaklarından uzaklaştırıldığı öğrenildi.



