Eski Ukrayna savunma bakanı: Rusya'nın Kiev'i almaya yetecek kadar askeri hazır durumda

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Ukrayna'nın eski savunma bakanı Andriy Zahorodniuk, Rusya'nın başkent Kiev'i veya herhangi bir başka Ukrayna şehrini alabilecek kadar asker konuşlandırdığını ancak tüm ülkeyi işgal etmek için gerektiği öngörülen sayıya henüz ulaşamadığını ifade etti.

The Guardian'a konuşan Zahorodniuk, durumun "pek iyi görünmediğini" söylerken, "Rusya artık Ukrayna'daki herhangi bir şehri ele geçirebilir. Ancak topyekün işgal için gerekli olan 200 bin askeri hala görmüyoruz" diye konuştu.

ABD'de Biden yönetimi de Rusya'nın istendiği taktirde Ukrayna'ya saldırma kapasitesine yaklaştığını ifade etti. Beyaz Saray, Moskova'nın şubat ortasında Vladimir Putin'e askeri operasyon seçeneği verebilmek için gereken ateş gücünün yüzde 70'ini topladığını belirtti.

ABD'li yetkililer topyekün saldırı gerçekleştirilmesi durumunda Rusya'nın hızlı bir şekilde Kiev'e ulaşıp başkenti ele geçirebileceğini; bu süreçte 50 bin sivilin öleceğini veya yaralanacağını, 25 bin Ukraynalı 10 bin de Rus askerin öleceğini öngördü.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin "kaçınılmaz olmadığını" belirten Zahorodniuk, "Siyasi amaç nedir henüz göremiyoruz. Putin Kiev'i ele geçirirse topyekün savaş olacak. Ukrayna güçleri karşılık verecek. Uzun süre büyük direniş olacak. Bunu neden yapasın?" dedi.

Zahorodniuk, "Ukrayna bir anda, 'Haydi Rusya'ya katılalım demeyecek. Putin tamamen aklını kaçırdıysa ve başka bir gerçeklikte yaşıyorsa o ayrı. Kan dökülecek, yaptırımlar uygulanacak. Kimsenin şu an Avrupa'da böyle bir uluslararası savaş ihtiyacı yok" diye konuştu.