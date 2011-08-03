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Dünya

Eski Twitter'a veda için son hafta

Eğer hâlâ Twitter’ın eski versiyonunu kullanıyorsanız, yeni Twitter'a geçmek için sadece birkaç gününüz kaldı.

03 Ağustos 2011 03:00

T24 - Eğer hâlâ Twitter’ın eski versiyonunu kullanıyorsanız, yeni Twitter'a geçmek için sadece birkaç gününüz kaldı.

Yeni Twitter’ın duyurulmasının üzerinden yaklaşık bir yıl geçtikten sonra Twitter, resmi hesabından gönderilen bir tweet ile eski Twitter için son bir hafta olduğunu açıkladı. 

"Eğer eski Twitter’ı kullanıyorsanız, hesabınızın bu hafta içerisinde yeni Twitter’a yükseltileceğini duyurmak isteriz" duyurusunu yapan platform, daha önce Facebook’un yaptığı gibi siteyle ilgili büyük yenilikleri aniden yapıp tepki toplamak istemediği için bu değişimi uzun bir süre kullanıcıların seçimine bıraktı.  



Twitter bu süre boyunca eski ve yeni siteyi birlikte kullanmaya ve arada geçiş yapmaya izin veriyordu. 

Daha hızlı, daha kolay ulaşılabilir ve görsel olarak daha zengin olduğu iddia edilen yeni Twitter’a hala geçmediyseniz, twitter.com/newtwitter adresinden tanıtım bilgilerini alabilir ve geçiş yapabilirsiniz. 


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