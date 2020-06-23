Eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner: Türkiye Avrupa'dan uzaklaşarak kendisini tehlikeye atıyor tam aksine Avrupa Birliği’ni uyandırmalıyız

Eski TÜSİAD Başkanı ve iş insanı Ümit Boyner, "Avrupa'yı duvarlarla bölebilir misiniz? Türkiye Avrupa'dan uzaklaşarak kendisini tehlikeye atıyor. Tam aksine Avrupa Birliği'ni uyandırmalıyız" dedi.

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz'a konuşan Boyner, işletmelerin kaynak yaratma sorununu çözmeye odaklandığını söyledi. Boyner “Tekstil sektöründe örnekleri oluşuyor. Atıklar değerlendiriliyor. Döngüsel ekonomi makro politakalara girmeli” diyor.Virüsle birlikte ağırlaşan ekonomik ve sosyal sorunların çözümünün “çok uzun süre alacağı” ve toparlanmanın “V” şeklinde olmayacağı öngörüsünü dile getirdi.

Avrupa'nın turizm hareketliliğini kendi ülkesine yönlendirmek için Türkiye'yi riskli gösterdiğini ve iyi niyetli olmadığını da ekleyen Boyner “Avrupa'yı duvarlarla bölebilir misiniz? Türkiye Avrupa'dan uzaklaşarak kendisini tehlikeye atıyor. Tam aksine Avrupa Birliği'ni uyandırmalıyız” ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın