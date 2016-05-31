Eski Türkiye güzeli Melisa Aslı Pamuk'a "Porno görüntülerin elimde" tehdidi

Eski Türkiye güzeli Melisa Aslı Pamuk’u, “Elimde porno görüntülerin var. Rezil olacaksın” diyerek tehdit eden solist Elif Atbaş, 9 ay 15 gün hapse çarptırıldı

Mıss Turkey 2011 güzeli Melisa Aslı Pamuk, kendisine aşık olduğunu söylemesi üzerine arkadaşlığını kestiği kız arkadaşı solist Elif Atbaş tarafından yüzüne kezzap atılmakla ve öldürülmekle tehdit edildiğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.



Bu şikâyet üzerine Atbaş hakkında 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Tehditlerden korkan Türkiye güzeli davadan vazgeçmiş ve dava düşmüştü.

"Seni rezil edeceğim"

hürriyet'in haberine göre; Geçtiğimiz aylarda Melisa Aslı Pamuk'un şikâyetiyle Atbaş hakkında yeniden dava açıldı. İddianamede, Atbaş'ın Pamuk'u arayarak, "Elimizde porno görüntülerin var. Seni rezil edeceğim" diye hakaret ve tehditte bulunduğu anlatıldı. Hâkim karşısına çıkan şüpheli, solist olarak çalıştığını, Aslı Pamuk'u tehdit etmediğini öne sürdü.



Dinlenen tanıklar, Atbaş'ın Pamuk'u sürekli tehdit ettiğini söyledi. Görülen duruşma sonrası Elif Atbaş, Aslı Pamuk'a yönelik işlediği "tehdit" suçundan 6 ay, "hakaret"ten 3 ay 15 gün hapse çarptırıldı.