T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eski Türkiye güzeli Melisa Aslı Pamuk'a "Porno görüntülerin elimde" tehdidi

Melisa Aslı Pamuk'u tehdit eden Elif Atbaş'a, 9 ay 15 gün hapis cezası verildi

31 Mayıs 2016 21:29

Eski Türkiye güzeli Melisa Aslı Pamuk’u, “Elimde porno görüntülerin var. Rezil olacaksın” diyerek tehdit eden solist Elif Atbaş, 9 ay 15 gün hapse çarptırıldı

Mıss Turkey 2011 güzeli Melisa Aslı Pamuk, kendisine aşık olduğunu söylemesi üzerine arkadaşlığını kestiği kız arkadaşı solist Elif Atbaş tarafından yüzüne kezzap atılmakla ve öldürülmekle tehdit edildiğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Bu şikâyet üzerine Atbaş hakkında 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Tehditlerden korkan Türkiye güzeli davadan vazgeçmiş ve dava düşmüştü.

 

"Seni rezil edeceğim"

 

hürriyet'in haberine göre; Geçtiğimiz aylarda Melisa Aslı Pamuk'un şikâyetiyle Atbaş hakkında yeniden dava açıldı. İddianamede, Atbaş'ın Pamuk'u arayarak, "Elimizde porno görüntülerin var. Seni rezil edeceğim" diye hakaret ve tehditte bulunduğu anlatıldı. Hâkim karşısına çıkan şüpheli, solist olarak çalıştığını, Aslı Pamuk'u tehdit etmediğini öne sürdü.

Dinlenen tanıklar, Atbaş'ın Pamuk'u sürekli tehdit ettiğini söyledi. Görülen duruşma sonrası Elif Atbaş, Aslı Pamuk'a yönelik işlediği "tehdit" suçundan 6 ay, "hakaret"ten 3 ay 15 gün hapse çarptırıldı.

 

ETİKETLER

melisa aslı pamukpornoelif atbaştehdit

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24