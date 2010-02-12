Eski Tunceli Valisi'ne hapis cezası

T24- Giresun Valisi Mustafa Yaman, Tunceli Valiliği sırasında dağıttırdığı ve "seçim yardımı" adıyla büyük tartışmalara neden olan yardımlar nedeniyle 7 ay hapis ve memuriyetten men cezasına çarptırıldı.











Eski Tunceli Valisi Mustafa Yaman'a yerel seçimler öncesinde valilik imkânlarını bir siyasi partinin seçim propagandasına yardım etmek için kullandığı gerekçesiyle 7 ay hapis ve memuriyetten men cezası verildi. Ancak Yaman'ın cezası ertelendi. Vali Mustafa Yaman 5 yıl içinde benzer bir suç işlemezse cezası iptal edilecek.



Seçim Kanununa muhalefetten ceza



Tunceli'den Giresun Valiliği'ne atanan Mustafa Yaman hakkında, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinden önce yapılan beyaz eşya ve mobilya yardımı nedeniyle dava açılmıştı. Yargıtay Başsavcılığı, Yaman'ın Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'a muhalefetten 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti.



Yaman, "Memur ve hizmetlileriyle her türlü araç, gereç ve imkanlarını siyasi bir partinin veya adayın emrinde veya herhangi bir siyasi faaliyette çalıştırmaları, kullanmaları veya kullandırılmaları yasaktır" hükmünü ihlal etmekle suçlanıyordu.



Yardımları savunan Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise “Bu bir devlet hükümet faaliyetidir. Devlet faaliyetini seçim nedeniyle tatil etmez. Bir vatandaşın yardım yapıldı diye siyasal tercihini değiştireceğini düşünmek o kişiye hakarettir. Bunu aklına getirmek hem yardım yapanı hem de yardım alanı küçültür” demişti.