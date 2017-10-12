Eski Tunceli İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü'ne 'FETÖ'den hapis

Eski Tunceli İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Hidayet Soyuğurlu, 'FETÖ' üyesi olmak suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 'FETÖ/PDY' üyesi ve örgütün gizli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen tutuklu sanık eski binbaşı Soyuğurlu ve avukatı katıldı.



Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın iddia olunan suçtan cezalandırılmasını istedi.



Sanık Soyuğurlu ise hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.



Kararını açıklayan mahkeme heyeti, eski İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü binbaşı Hidayet Soyuğurlu'yu "terör örgütü üyesi olmak" suçundan önce 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.



Soyuğurlu'nun cezasını "terör suçu" olduğu gerekçesiyle 8 yıl 3 ay hapse hükmeten mahkeme heyeti, sanığın cezasını, duruşmalardaki iyi hali sebebiyle 6 yıl 10 ay 15 gün hapse indirdi.