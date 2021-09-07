Eski Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Ali Bul hakkında “eş başkanlık” sıfatını kullandığı gerekçesiyle açılan davada beraat kararı

İçişleri Bakanlığı tarafından 2016’da görevinden uzaklaştırılarak yerine kayyım atanan eski Tunceli Belediye Eş Başkanı Mehmet Ali Bul, hakkında 'eş başkanlık' sıfatını kullandığı gerekçesiyle açılan davada beraat etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2016’da görevden uzaklaştırılarak yerine kayyım atanan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) yönetimindeki Dersim Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Ali Bul hakkında “eş başkanlık” gerekçesiyle "görevi kötüye kullanmak" iddiasıyla açılan davanın duruşması, bugün Tunceli 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Ali Bul’un katılmadığı duruşmada, avukatı Barış Yıldırım hazır bulundu.

Mahkeme, suçlamaya konu olan “eş başkanlık” sıfatının kullanılmasının suç olmadığını belirterek, beraat kararı verdi. Kararın, “eş başkanlık” sıfatının kamuya zarar vermediği yönünde hazırlanan bilirkişi raporuna dayandırıldığı öğrenildi.

Yıldırım, kararı Twitter hesabından şu paylaşımla duyurdu: "Geçmiş dönem Dersim Belediye Başkanımız Mehmet Ali Bul, belediyede eş başkanlık sıfatının kullanılmasına engel olmadığı gerekçesiyle görevi kötüye kullanma isnadıyla yargılandığı davada bugün beraat etti." (MA)