Eski TÜİK Başkanı Aydemir: İşsizliğin düşmesi komik; Yunanistan yanlış veri gönderilmesinden battı

Genel Başkanlığını Ali Babacan’ın yaptığı DEVA Partisi’nden siyasete atılan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eski Başkanı Birol Aydemir, eski kurumuna eleştiri yağdırdı.

Son açıklanan işsizlik rakamlarının ‘komik’ olduğunu söyleyen Aydemir, “En son istihdam verilerine göre işsizlik düşüyor. Bu çok komik bir şey. Son 3 ay hariç tarihin hiçbir döneminde hem istihdamın hem de işsizliğin düştüğü bir zaman olmamıştır. Buna insanlar güler. Biz TÜİK olarak inanılmaz bir şey icat ettik. Dünyadaki diğer istatistik kurumları ‘Bunu nasıl becerdiler’ diye hayret ediyorlardır muhtemelen” dedi.

Independent Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Aydemir, istatistiklerin sorgulanmaya başlanmasının durumun artık çok kötü olduğu anlamına geldiğini belirterek, “Yunanistan’ın batma nedeni İstatistik Kurumu’nun Avrupa Birliği’ne yanlış veri göndermesidir. Borç stoğu ve bütçe açığı konusunda AB’ye yanlış veri gönderdi. AB’de yıllarca bu yüzden Yunanistan’la dalga geçildi. Doğru bilgi göndermedikleri için doğru politikalar uygulanmadı. Batma nedeni buydu. Doğru veri olmazsa doğru politika üretemezsiniz” diye konuştu.

Sadece TÜİK değil, Merkez Bankası, BDDK gibi kamu kurumlarının işlevsizleştirildiğini de belirten Aydemir şöyle devam etti: “Bizler canlı olarak bir devletin çöküşüne şahit oluyoruz. Devlet soyut bir şeydir. Onun somutlaşmış hali kamu kurumlarıdır. Onların çöküşünü izliyoruz. Kurumların önce gelenekleri sonra kurumsallıkları yok edildi. Liyakat sistemi kör-topal vardı. O tamamıyla bitirildi.”