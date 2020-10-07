Eski TÜİK Başkanı Aydemir Bloomberg'e konuştu: Türk ekonomi istatistiklerine güvenmeyin, veriler gerçeklikten kopuk

Eski Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Birol Aydemir, Bloomberg’e verdiği görüşünde, TÜİK’in ekonomik verilerine güvenmemek gerektiği görüşünü bir kez daha yeniledi.

Bloomberg’e konuşan, Ali Babacan’ın Deva Partisi’nde yer alan Aydemir, istatistik uzmanlarının liyakattan ziyade sadakate göre seçildiğini söylediği TÜİK’te ekonomik verilerinin gerçeklikten kopuk olduğunu söyledi.

“Verileri kurcaladığınızda, Yunan yolunu takip ediyorsunuz” diyen Aydemir, bu sözleriyle 2009’da ciddi bir ekonomik krize giren ve kamu istatistiklerinin çarpıtıldığı ortaya çıkan Yunanistan örneğini hatırlattı. Aydemir, “Bağımsızlığı bozulan kurumlar objektif olarak hareket edemezler” dedi.

Aydemir, Sözcü gazetesine verdiği mülakatta da, “Arkadaşların bilerek verilerle oynamadığına eminim. Ama verilere benim de güvenim yok. Bizde büyüme de istihdam verisi de enflasyon da şüphelidir” demişti.

Bloomberg, TÜİK’in eleştirilere yönelik açıklama yapmaktan kaçındığını belirtti. Haberde kurumun önceki beyanlarında verilerin herhangi biri tarafından değiştirilmesinin mümkün olmadığını savunduğunu ve TÜİK’in Avrupa istatistik kurumu Eurostat tarafından düzenli olarak izlendiğini belirttiği kaydedildi.

Enflasyonun, gündelik hayatta hissedilenden daha az açıklandığına dair eleştiriler her geçen gün artarken, son üç ayda yıllık enflasyonun üst üste 11.8 (Temmuz-11.76, Ağustos-11.77, Eylül 11.75) seviyesinde açıklanması dikkat çekmişti.

Bloomberg haberinde, Metropoll anket şirketinin Haziran ayında yaptığı araştırmada, araştırmaya katılanların üçte birinin gerçek enflasyon oranının yüzde 30’un üzerinde olduğunu düşündüğünün ortaya çıktığını hatırlattı.