Eski tugay komutanına FETÖ'den ömür boyu hapis cezası

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik davada tutuklu yargılanan Gelibolu 18. Mekanize Piyade Tugayı eski Komutanı Tuğgeneral İsmail Gürgen, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ/PDY\'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Çanakkale\'de başlatılan soruşturma kapsamında, 18 Temmuz 2016 tarihinde, dönemin Gelibolu 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Gürgen gözaltına alındı. Güngen, 19 Temmuz 2016 tarihinde tutuklandı.

Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın karar duruşmasına katılan tutuklu sanık İsmail Gürgen savunmasında, 38 yıldır mensubu olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri\'nde hiçbir olumsuz davranışının bulunmadığını, asker yeminine sadık kaldığını, görevde bulunduğu sürede 100\'den fazla takdir belgesi aldığını söyledi. Gürgen, üzerine atılı suçlamaları reddederek tahliyesini talep etti. Sanık avukatı da müvekkilinin tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından, sanık İsmail Gürgen hakkında ömür boyu hapis cezasına hükmettiğini açıkladı.