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Eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Hasan Palaz tahliye oldu

Palaz, geçtiğimiz günlerde, hakkındaki 2 davadan da beraat almıştı

07 Temmuz 2015 18:13

Eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Hasan Palaz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde çalışma ofisine "böcek" olarak adlandırılan dinleme cihazı konulmasıyla ilgili davanın son duruşmasında tahliye edildi. Palaz'ın ilerleyen saatlerde Sincan Cezaevi'nden çıkması bekleniyor.

Palaz, geçtiğimiz günlerde, hakkındaki 2 davadan da beraat almıştı.

Hasan Palaz'ın da bulunduğu 3 sanık, Böcek Davası'na ilişkin hazırlanan raporun sahte olduğu gerekçesi ile açılan davadan 100 bin TL kefalet karşılığı tahliye edildi.

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