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Eski TRT yöneticisi, 9 yıl 9 ay hapse mahkum edildi

FETÖ'den yargılanan TRT eski yönetici Ahmet Böken, 9 yıl 9 ay hapse mahkum edildi

03 Nisan 2018 15:12

'FETÖ' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski TRT Haber ve Spor Dairesi Başkan Yardımcısı, eski TRT Haber Kanal Koordinatörü Ali Ahmet Böken'in yargılandığı davada karar açıklandı.

TRT'nin eski yöneticilerinden Ahmet Böken FETÖ'den yargılandığı davada terör örgütü üyeliği suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

TRT Haber ve Spor Dairesi Başkan Yardımcısı ve TRT Haber Kanal Koordinatörlüğü yapan Böken'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada esasa ilişkin mütalaa yapan savcı, sanığa 15 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

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