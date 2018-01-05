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Eski TRT spikeri FETÖ üyeliğinden tutuklandı

TRT spikeri, KHK ile meslekten ihraç edilmişti

05 Ocak 2018 07:05

Ankara'da FETÖ soruşturmasını yürüten savcıya ifade veren eski TRT spikeri Turgut Usul tutuklandı.

Eski TRT spikeri Turgut Usul, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye getirilip soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Usul, tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince sorgulanan Usul, FETÖ üyeliği suçundan tutuklandı.

TRT spikeri Usul, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilmişti.

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