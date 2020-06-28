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Eski TRT başspikeri Cihangir Göker yaşamını yitirdi

28 Haziran 2020 20:43

Eski Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) başspikerlerinden, diksiyon eğitmeni Cihangir Göker, Ankara'da 77 yaşında vefat etti.

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