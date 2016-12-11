Eski Trabzonspor Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Cüneyt Çakır'a 'FETÖ' suçlaması

Trabzonspor’un eski Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, FETÖ'nün çeşitli yollarla kendisine baskı kurduğunu ileri sürerek "Hakemlerin başı halen daha MHK’de duruyor. Kimse onu alamadı aradan. Bu çetenin başı Cüneyt Çakır’dır. Babasını FETÖ terör örgütünden federasyondan attılar" dedi.

Trabzonspor’un yeterli katılımın sağlandığı 71. Olağan Mali Genel Kurulu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kulüp Başkanı Muharrem Usta, yönetim kurulu üyeleri, eski başkanlardan İbrahim Hacıosmanoğlu ile Ahmet Celal Ataman ve delegelerin katılımı ile KTÜ Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Divan Başkanlığına seçilen Şükrü Kuleyn’in yaptığı açılış konuşmasının ardından gündemdeki maddelere geçildi.

Trabzonspor'un borcu 559 milyon lira

Daha sonra kürsüye çıkan kulüp Genel Müdürü Sinan Zengin, yönetim kurulunun idari ve mali raporları hakkında delegelere bilgi verdi. Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trabzonspor Kulübü ve bağlı şirketlerin mali ve idari denetime tabi tutulduğunu belirterek, kısa vadeli borçların 370 milyon 548 bin 658 lira, uzun vadeli borçların 303 milyon 151 bin 497 lira, net borcun ise 559 milyon 308 bin 817 lira olduğunu açıkladı.

Hacıosmanoğlu: Başarısız olalım diye şehrin ağabeyleri bizle uğraştı

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, denetleme kurulu raporunun okunmasının ardından kulübün eski başkanlarından İbrahim Hacıosmanoğlu, raporla ilgili söz alarak kürsüye çıktı. Hacıosmanoğlu, yaklaşık 1 yıldır Başkan Muharrem Usta ve yönetiminin bütün faturaları kendilerine çıkardığını belirterek, "Bütün faturaları ödeyebilirim ama bunun karşılığında başarı gelmesi lazım. Onlar dikenli bahçe devraldı, biz sanki gül bahçesi devraldık. Kulübü devraldığımızda 200 milyon borçla devraldık. Kulübün döndürülebilecek hali kalmamıştı. O yüzden bırakıp gittiler. Biz kulübü bu şekilde devraldık ve hiç şikayet etmedik. Ama devrettiğimiz kulübün borcu 400 milyonlara çıkmıştı. Kulübün ağabeyleri insanlarla kavga ederek bir yere varmazsınız dediler, 8 ay konuşmadık. İçimiz kabul etmediği halde federasyonu bile destekleyerek yolumuza baktık. Seçildiğimiz günden beri başarısız olalım diye bu şehrin ağabeyleri bile bizimle uğraştı" dedi.

"FETÖ bizi hedef aldı"

Hacıosmanoğlu, 'FETÖ' kendisine çeşitli yollarla baskı kurmaya çalıştığını belirterek, "Başarısız olalım diye bu şehrin abileri bizimle uğraştı. İçerideki ihanet şebekesi, Türk futbolundaki ihanet şebekesi yetmedi. Uluslararası Türkiye çökertmek isteyen FETÖ bizi hedef aldı. Biz bunların hepsiyle mücadele ettik. Bizi tehdit ettiler. Ben aday da olmayacaktım, tehditten dolayı kaçtı gitti demesinler diye aday oldum. İlk tehdit bana geliyor. Savcılığa da müracaatımız yaptık. O federasyondaki FETÖ’nün köpekleri bunun hesabını ağır bir şekilde vereceklerdi, bundan emin olun. "Diyor yalan makinesi ya kendin bırak ya da rezil edeceğim seni. Senin bir çok sapık kasetini yayınlamazsam şerefsizim. Yarın bana basın yoluyla bırakacağım mesajını ver yoksa rezil videonu yayımlayacağım’ imza Fuat Avni. Hayatımda 10 sefer gitmişimdir gazinoya. Blackjack oynarken videomu yayınladılar. Cemaatin basını ve onun yandaşları da "Kumarbaz başkan diye" manşetlere taşıdı" ifadesini kullandı.

"Hakem çetesinin başında Cüneyt Çakır var"

Hakem çetesinin başında Cüneyt Çakır’ın olduğunu iddia eden Hacıosmanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Galatasaray maçından sonra federasyona gidiyorum. İki senedir size hareket yapıyorum. Bana yapamadıklarınızı Trabzonspor’a mı yapıyorsunuz. İyi geçinelim diye size destek olduk. Şimdi derdiniz ne? ’Ya başkanım diyorlar, biz şimdi hakemlerle konuşsak Trabzonspor’a hassas davranın desek ters mi teper diye onun endişesini duyuyoruz." Dönemin Merkez Hakem Kurulu Başkanı Kuddusi Müftüoğlu ile bir görüşseniz diyorlar. Gidiyorum konuşmaya aynı şeyleri diyorum. Müftüoğlu bana, ’Başkanım ben İmam Hatip mezunuyum benim olduğum yerde bunlar olmaz diyor. Ben de orada FETÖ’nün köpekleri var burada ağır hakaretler ediyorum. Bunları yaparken Kuddusi Müftüoğlu’nun ses tonu değişiyor. Benden korktuğunu düşündüm. Meğer adamlarına küfür ettiğim için ondan yüz şekli ve sesi değişiyormuş. 50 bin ’ByLock’cunun içinde, ilk binin içinde Kuddusi Müftüoğlu var. Baktılar korkutarak bir şey yapamıyoruz. Aralıkta kongresi var. Bu adamın takımı lider. Galatasaray maçını da kazanırsa yine burada başkan olur. Galatasaray, Konya ve Gaziantepspor maçıyla bu şehrin kimyasıyla oynadılar. Biz bunlarla da uğraştık. Öyle bir çete var ki burada. Bu hakemlerin başı orada duruyor, kimse alamadı onu oradan. Bu çetenin başı da Cüneyt Çakır’dır. Babasını FETÖ’den dolayı federasyondan attılar. O kadar gücü var. Korkuyorlar ondan, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu’na açıklama yaptırıyorlar. 15 Temmuz akşamı istifasını vermişti diyorlar. Sanki Fetoş haber gönderdi ona, ’Ben darbe yapıyorum sen git istifanı ver.’ İstifasını vermesi 15 Temmuz akşamını mı buldu?"

Hacıosmanoğlu, "Bizimle ilgili Trabzon’da hakemleri alıkoyduk diye dava açıyorlar. İtalya’da olduğu söylenen Avrupa Hakemler Federasyonu diye bir federasyon. Ne kurumsal bir kimliği var ne de yeri var. Bunları organize eden Türkiye’de rezil hakemlik yapan ama Avrupa’da FETÖ’nün lobisiyle önemli yerlere gelen Cüneyt Çakır’ın organizasyonundan geliyor" dedi.