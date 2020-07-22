Eski Today's Zaman Genel Yayın Yönetmeni Akarçeşme: Cemaat, Ergenekon ve Balyoz davalarında sahte deliller yerleştirmiş

Eski Today’s Zaman Genel Yayın Yönetmeni Sevgi Akarçeşme, FETÖ'nün "Ergenekon ve Balyoz davalarında sahte delil yerleştirdiğini öğrendiğini" söyledi.

"Beni rahatsız eden en önemli konu da bu Ergenekon ve Balyoz davaları sırasında bunlar psikolojik harp taktikleri diye düşündüğüm, bu sahte delilleri cemaat üretti söylemiydi" diyen Akarçeşme, Avrupa'nın bazı ülkelerinde yaşayan ve güvendiğini belirttiği kişilerden söz konusu iddiaların doğru olduğunu öğrendiğini ifade etti. Akarçeşme, "Doğrusu bunlar beni çok hayal kırıklığına uğrattı" dedi.

Akarçeşme, üniversite sorularının çalınması konusuna da kimin karar verdiğini merak ettiğini ve bilgisi olmadığını belirtti.

Çalınan üniversite soruları

"Diğer konu da bu soru meselesi. Soru çalma vesaire. Çoğunun hakkıyla girdiğini biliyorum. kendim de dahil pek çok insanın ne kadar yoğun çalıştığını öğrencilik hayatı boyunca, yurt dışında. Bu iftiraların yersiz olduğunu biliyorum. Ama benim Belçika'dayken tanıştığım bir hukukçu bu davalardan birisinin haklılık payı olduğunu ve doğruluk payı olduğunu söylemişti. O zaman da gerçekten başımdan aşağı kaynar sular dökülmüş gibi olmuştu."