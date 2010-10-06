Eski TKP'li Hamzaoğlu 'kitap taşıdığı' için tutuklanmış

T24 - Avukat Rasim Öz: Devrimci Karargâh’ta tutuklanan eski TKP’li Hamzaoğlu masum. Örgüt lideri olduğu öne sürülen kişiye ait kitapta parmak izi var. Kitabı taşıması için ben verdim.



Taraf gazetesinin haberine göre; DİSK’te uzun süre görev yapan TKP’nin eski tüfeklerinden 70 yaşındaki Kemal Hamzaoğlu, Devrimci Karargâh operasyonu kapsamında tutuklandı. Hamzaoğlu’nun bir yıl önce Bostancı’da meydana gelen çatışma ile adını duyuran Devrimci Karargâh operasyonunda örgüt lideri olduğu iddiası ile tutuklanan Ulaş Erdoğan’ın evindeki bir kitapta bulunan parmak izi nedeniyle tutuklandığı belirtilirken, Avukat Rasim Öz “O kitabı ben verdim. Kemal’in bir alakası yok” dedi.



Eski bir sendikacı olan Kemal Hamzaoğlu, Hanefi Avcı’nın tutuklanması ile tekrar gündeme gelen Devrimci Karargâh örgütüne yönelik iki hafta önceki son operasyonda Kozyatağı’ndaki evinde gözaltına alındı. İddialara göre Kemal Hamzaoğlu’nun parmak izi, bir yıl kadar önce örgüt lideri olduğu iddiası tutuklanan Ulaş Erdoğan’ın evindeki bir kitapta bulunmuştu. Bir yıl aradan sonra tutuklanarak gözaltına alınan Kemal Hamzaoğlu’nun arkadaşı Avukat Rasim Öz ise parmak izi bulunduğu iddia edilen kitabı Ulaş Erdoğan’a kendisinin verdiğini söyledi.

Avukat Öz de izlenmiş

Bir yıl kadar önce Ulaş Erdoğan’ın evine giderek kendisinin yazdığı bir kitabı hediye ettiğini belirten Öz, “Kemal’in yanımda bulunması tamamen tesadüf. Çocuğa vereceğim kitabı Kemal taşıdı. Parmak izi de ona ait çıktı” dedi. 12 Eylül sonrasında açılan DİSK, Türkiye Komünist Partisi (TKP) ve Barış Derneği gibi ünlü davaların avukatlığını yapan Rasim Öz, eski arkadaşı Kemal Hamzaoğlu ile birlikte haklarında dinleme ve izleme kararı çıkartıldığını aktarıyor. “Bizi altı ay boyunca izlemişler ve dinlemişler. Ya bizim ne ilişkimiz var Devrimci Karargah ile. Hele Kemal’in hiç alakası yok. O çocuğu ben tanıyorum. Bütün suçu o gün yanımda olmak” diyen Öz, “Aslında beni almaları lazımdı” diye konuştu.

12 Eylül’de dahi tutuklanmadı

Hamzaoğlu’nun kızı Arzu Hamzaoğlu, babasının gözaltına alınma gerekçesini duyduklarında şaşkınlık içinde kaldıklarını belirterek, “Babam 70 yaşında, hayatının hiçbir döneminde siyasi olarak gözaltına alınmamış eski bir sendikacıdır. 12 Eylül’de sendikası kapatıldığında dahi gözaltına alınmadı” dedi. Babasının Kemal Türkler Vakfı’nın kurucuları arasında yer aldığını hatırlatan Arzu Hamzaoğlu, şöyle devam etti: “Gönüllü olarak vakfın muhasebesini tuttu. Bu camiada olmaktan gurur duyardı. Babam eski tüfek sayılır. Eski TKP’ye sempati duyardı ama bir defa bile politik olarak gözaltına alınmadı. Şimdi yetmişinde çeşitli rahatsızlıkları olan bir insanın böyle tutuklanması hepimizi şoke etti.”