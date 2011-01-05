-ESKİ TİP PASAPORTLAR 2015'E KADAR GEÇERLİ ANKARA (A.A) - 05.01.2011 - E-pasaportların yürürlüğe girmesiyle birlikte eski tip pasaportlarla seyahat imkanı 24 Kasım 2015 tarihinde sona erecek. Pasaportunun süresi dolmayan vatandaşlar, 2015'e kadar eski pasaportlarını kullanabilecek. Bununla birlikte, eski tip pasaportlarının geçerlilik süresi sona erenler, 31 Ocak 2011'e kadar pasaport süresini uzatabilecek. Eski pasaportların süresi 1 Şubat'tan itibaren uzatılmayacak. Bu tarihten itibaren pasaport süreri dolanlara e-pasaport verilecek. e-pasaport başvuruları Türkiye'de 81 il ve 287 İlçe Emniyet Müdürlüğüne, yurt dışında ise bağlı olunan konsolosluklara yapılabiliyor. Türkiye'de üretilecek e-pasaportlar Avrupa Birliği uyum süreci çerçevesinde tasarlandı ve renkleri de bu çerçevede belirlendi. Umuma mahsus e-pasaportların rengi bordo, diplomatik e-pasaportların rengi de siyah olarak değiştirildi. Hususi damgalı ve hizmet damgalı e-pasaportlar ise yeşil ve gri renkte üretilmeye devam ediliyor. E-pasaportlarda, eski tip pasaportların kimlik sayfalarında açık olarak yazılan bilgilerin ve fotoğrafın dijital olarak saklandığı yongalar bulunuyor. Bu bilgiler özel cihazlar tarafından okunabiliyor, bu sayede sınır kapılarında güvenli ve hızlı pasaport kontrolü yapılabiliyor. E-pasaportlarının ebatları Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAO) standartlarıyla uyumlu hale getirilerek 88x125 milimetre olacak şekilde düzenlendi ve sayfa sayılarında değişikliğe gidildi. Hususi pasaport ve hizmet pasaportlarının sayfa sayıları 52'den 28'e düşürüldü. Umuma mahsus pasaportlar 60, diplomatik pasaportlar ise 28 sayfa olacak şekilde tasarlandı. Umuma mahsus e-Pasaportlarda 57, hususi ve hizmet damgalı olanlarda 25, diplomatik e-Pasaportlarda ise 24 adet vize sayfası bulunuyor. E-pasaportlar hangi yaşta olursa olsun tüm bireyler için müstakil olarak düzenleniyor. Bu nedenle, e-pasaportlarda refakat hanesi bulunmuyor. Umuma mahsus e-pasaportlar; en az 6 ay olmak üzere, 1, 2, 3, 4, 5 ve 10 yıllık düzenleniyor. Müracaat tarihi itibariyle 18 yaşını geçmemiş olanlara en fazla 5 yıl; 18 yaşından büyükler için de en fazla 10 yıl pasaport tanzim ediliyor. Hususi damgalı e-pasaportlar en az 6 ay en çok 5 yıl süre ile düzenleniyor. Hizmet damgalı e-pasaportlar ise 6 aydan az olmamak ve 5 seneyi geçmemek şartıyla pasaport sahibinin görev süresine göre düzenleniyor. Yurt içinde yaşayanlar, e-pasaport başvurusunu ilgili pasaport şubesine şahsen gidip sıra numarası alarak yapabilir. Başvuru işlemi 7/24 hizmet veren 0216 444 30 20 numaralı Çağrı Merkezi veya ''e-pasaport.gov.tr'' internet sitesinde yer alan ''randevu talebi'' seçeneği üzerinden randevu alarak da gerçekleştirilebilir. Yurt içi başvuru sahiplerinin e-pasaportu özel posta aracılığıyla doğrudan adreslerine gönderiliyor. Başvuru sahibine ya da muvafakat verdiği kişiye ulaşılamaması durumunda pasaportu başvuruda bulunulan emniyet müdürlüğünden teslim alınabilir. E-pasaport, kimlik bilgilerini herhangi bir sahtekarlık girişimine karşı güvence altına alan ileri teknoloji kullanılarak üretiliyor. E-pasaport kapaklarında bulunan yongalar herhangi bir müdahale ihtimaline karşı şifreli olarak üretiliyor. Çalınma ve benzeri durumlarda boş pasaport defterlerinden ayrı olarak taşınan bu şifrelere ulaşılamayacağı için sahte e-pasaport tanzim edilmesi mümkün olmuyor. Teorik olarak e-pasaport yongalarındaki bilgilerin sahte bir yongaya kopyalanması mümkün. Ancak kopyalama yapılırken veri üzerinde değişiklik meydana geleceğinden o anda dijital imza geçersiz olacağı için e-pasaport geçersiz kalacak. Art niyetli kişilerin sahte bir sertifika makamı oluşturarak dijital imzayı taklit etmeleri durumunda ise ülkeler arası çalışan ve ICAO tarafından organize edilen Açık Anahtarlar Dizini (PKD) sayesinde oluşturulan sertifika makamının Türk makamlarınca oluşturulan sertifika makamı olmadığı anlaşılacak ve pasaport sınır kapılarında geçersiz hale gelecek.