Eski TİM Başkanı Oğuz Satıcı yoğun bakımda

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Eski Türkiye İhracatçılar Birliği'nin (TİM) Başkanı Oğuz Satıcı geçirdiği kaza sonucunda yoğun bakıma kaldırıldı.

Eski Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Oğuz Satıcı Bodrum'da kaza geçirdi. Golf arabasından düşen eski TİM Başkanı Oğuz Satıcı hastaneye kaldırıldı. Tedavisine yoğun bakımda devam edilen Oğuz Satıcı'nın durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

1990’da İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) seçilen en genç Meclis Üyesi olan Satıcı, İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Yatırım Ortamı İyileştirme Koordinasyon Kurumu Üyeliği yaptı. Satıcı, 2001-2008 arasında da Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı'nı üstlenmişti.