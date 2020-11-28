Eski THY Yönetim Kurulu Başkanı Topçu: İstanbul Havalimanı THY’nin yükünü artırdı

Sözcü gazetesi yazarı, gazeteci İsmail Saymaz, eski Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu’nun 2019’da yayımladığı ‘Yerelden Globale' adlı kitabın güncellemesinde İstanbul Havalimanı’na ilişkin çarpıcı tespitlerin yer aldığına dikkati çekti.

Saymaz, tartışmalar eşliğinde açılan İstanbul Havalimanı’nın THY’nin yükünü arttırdığını söyleyen Topçu’nun tespitlerini şöyle aktardı:

"İstanbul Havalimanı'nın yapılacağına Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) de inanmadığını, bu nedenle 2013-2016 yılları arasında Atatürk Havalimanı'nda birçok yapının yenilendiğini, hatta 10 bin metrekarelik terminal binasının açılmadan kapatıldığını yazıyor.

Atatürk Havalimanı'na yapılacak bir pistin ihtiyacı gidereceğini tekrar ediyor.

İstanbul Havalimanı'na geçişle THY'nin yükünün arttığını belirtiyor.

İstanbul Havalimanı kısa sürede açılırken, Sabiha Gökçen Havalimanı'na ikinci pistin plansızlık nedeniyle yapılmadığını, mevcut pistin bozulmasından ötürü uçuş güvenliğinin risk altına girdiğini vurguluyor.

Sektörün 2019 yılındaki düzeyine ancak 2024'te kavuşabileceğini ifade ediyor. Elbette, “Salgında ikinci bir sert dalga yaşanmazsa” diye ekliyor."

Topçu, “Dünya havacılık pastasının 2020 yılında yüzde 50 civarında bir küçülme yaşayacağı öngörülmektedir. Bu daralmanın ülkemizde ise daha fazla olacağı tahmin edilmektedir. Bunun sonucu olarak, havalimanlarında slot probleminin gelecek iki yıl içinde yaşanmayacağı tahmin edilebilir. Eğer salgında ikinci bir sert dalga yaşanmazsa dünya sivil havacılığının tekrar 2019 düzeyine ancak 2024'lerde gelebileceği tahminleri yapılmaktadır” değerlendirmelerinde bulundu.

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