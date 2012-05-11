Eski TFF Başkanı Haluk Ulusoy, Ağar'ı ziyaret etti

''Susurluk Davası'' kapsamında aldığı 5 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandıktan sonra Yenipazar K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konulan Mehmet Ağar'ı, eski Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy ziyaret etti.

Eski Futbol Federasyonu Asbaşkanı Mukan Perinçek ile Ağar'ı ziyaret eden Ulusoy, cezaevi çıkışında yaptığı açıklamada, Ağar'ın moralinin yüksek olduğunu söyledi.

Ulusoy, ''Ağar'ın sağlık durumu da iyi. Mukan Perinçek'le geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Kendisini moralli gördüm. Bir insan cezaevinde ne kadar iyi olursa Ağar da o kadar iyi'' dedi.