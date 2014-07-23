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Eski TEM Müdürü Köse'nin avukatı: Polisin verdiği CD'deki dosyada tek somut delil yok

Kemal Şimşek: Dosyada yasa dışı tek bir dinleme yok

23 Temmuz 2014 14:58

Arzu Yıldız

İstanbul’da önceki gece yapılan operasyonda gözaltına alınan eski TEM Müdürü Ömer Köse’nin avukatı Kemal Şimşek, “Dün gece tüm dosya içeriğinin olduğu belirtilen bir CD verdiler. CD’yi sabaha kadar inceledim. Eğer tüm delil ve suçlamalar bunlarsa bu dosyada somut tek bir delil yok. Bu dosyayı bugün savcılıktan da teyit ettireceğiz. Eğer bu soruşturma bize verilen bu CD’den oluşuyorsa bu bir kamera şakası olmalı” dedi.

İstanbul’da önceki gece yapılan operasyonda gözaltına alınan eski TEM Müdürü Ömer Köse’nin avukatı Kemal Şimşek, dün gece yarısından sonra ifade alınması için emniyet mensuplarının avukatları davet ettiğini anlattı. Emniyete gittiklerinde dosya içeriğini görmeden ifade vermek istemediklerini, bu yüzden gece suçlamalara ilişkin evrakları alarak incelediklerini belirten Şimşek, bugün ifadelere başlanacağını söyledi.

Avukat Şimşek T24'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Dün gece tüm dosya içeriğinin olduğu belirtilen bir CD verdiler. CD’yi sabaha kadar inceledim. Eğer tüm delil ve suçlamalar bunlarsa bu dosyada somut tek bir delil yok. Bu dosyayı bugün savcılıktan da teyit ettireceğiz. Eğer bu soruşturma bize verilen bu CD’den oluşuyorsa bu bir kamera şakası olmalı.

Yasa dışı dinleme ile suçlanıyorlar ama dosyada yasa dışı tek bir dinleme yok. Yasal çerçevelerle alınan dinleme kararlarının dışında dosyada yasa dışı tek bir dinleme bulsunlar müvekkiller hesabını vermeye hazır.

Ayrıca kelepçelemeler ve emniyetteki muamelede sineye çekilmeyecek. Bunlarla ilgili de tüm yasal haklarımızı kullanıp, şikayette bulunacağız.”

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