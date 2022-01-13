Eski TCMB Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara: Aralık ayında yakın tarihin en büyük rezerv satışı gerçekleşti

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, Merkez Bankası'nın aralık ayında yakın tarihin en büyük rezerv satışını gerçekleştirdiğini söyledi.

Kara'nın paylaştığı grafikte, bu satıştan önce en büyük rezerv kaybının 2019 yerel seçimleri öncesinde, 128 milyar dolar rezervinin sıfırlandığı dönemde gerçekleştiği görülüyor.

9 milyar dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz kurundaki sert yükseliş nedeniyle piyasalara müdahalelerini sürdüğü 17 Aralık haftasında rezervlerde hızlı bir gerileme yaşadı. Bankanın net rezervleri 21,2 milyar dolardan 12,2 milyar dolara geriledi.

24 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 5 milyar 812 milyon dolar gerileyerek 72 milyar 555 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 17 Aralık'ta 78 milyar 367 milyon dolar seviyesindeydi.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 24 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 5 milyar 948 milyon dolar azalışla 116 milyar 874 milyon dolardan 110 milyar 926 milyon dolara indi.

Kara, TCMB'nin 2019 Ocak- 2021 Aralık rezerv satışları grafiğini paylaşarak 2021 Aralık ayında gerçekleşen rezerv satışlarına dikkat çekti.

Kara, döviz kuru karşısında TL'de rekor değer kaybı yaşanmasının ardından yıl sonunda piyasalara satım yönünde beş defa müdahalede bulunan TCMB'nin aralık ayında yakın tarihteki en yüksek rezerv satışı gerçekleştirdiğini söyledi.

Prof. Dr. Hakan Kara'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımı şöyle:

"2020’de düşük faiz ısrarından 82 milyar dolar yaktıktan sonra vazgeçilebilmişti"

"Aralık ayında yakın tarihin en yüksek aylık rezerv satışı gerçekleşmiş (örtülü+açık satış). 2020’de düşük faiz ısrarından 82 milyar dolar yaktıktan sonra vazgeçilebilmişti. Bu defa erken havlu atılarak kur korumalı mevduata geçildi."