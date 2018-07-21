Eski TBMM Başkanı Kahraman'dan 15 Temmuz iddiası: Korkup paniklemeselerdi...

TBMM 26’ncı dönem Meclis Başkanı İsmail Kahraman, 2016 yılında yaşanan darbe girişimine ilişkin "15 Temmuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığına kasteden bir hareketti. Harekatı 6 saat önceye almasalardı, korkup paniklemeselerdi sabah kalktığımızda Türkiye, 3 ayrı devlet kurulmuş, Suriye misali olmuştu" açıklamasında bulundu.

TBMM 26’ncı dönem Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Samsun’un Atakum ilçesindeki 8 tesisin açılışını yaptı.

Açılış töreni Kur'an-ı Kerim tilaveti ve açılışı yapılan tesislerle ilgili bilgi verilen video gösterimi ile başladı.

Ardından konuşma yapan TBMM 26’ncı Dönem Meclis Başkanı İsmail Kahraman, son yıllarda Türkiye’nin hizmet anlamında çok güzel gelişmeler yaşadığını belirterek, "Çok ilerleme kaydettik. Çok geliştik. Gelişmemizi dünya istemiyor. Kendine rakip ister mi? İstemiyor. Bizim önümüzü kesmek için tuzaklar hazırlıyorlar. Onlardan biri de 15 Temmuz'du. 15 Temmuz sadece bir darbe değildi. Darbe de değildi, ihtilal de değildi. 15 Temmuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığına kasteden bir hareketti. Bayrağı indirecek olan bir hareketti. Rabbim bizi korudu. Harekatı 6 saat önceye almasalardı, korkup paniklemeselerdi sabah kalktığımızda Türkiye, 3 ayrı devlet kurulmuş, Suriye misali olmuştu. Allah bizi korudu. Milletimizde satılmış yoktur. Satılmışlar Pensilvanya gibi dışarıdadırlar. Aldatılmışlar vardır. Neden birbirimize gireceğiz. Bu ülke bu bayrak hepimizin. Biz nimetlerin kadrini bileceğiz. Elimizden gayreti göstereceğiz. Burada çok güzel eserler meydana gelmiş. İshak Bey'i ve arkadaşlarını tebrik ediyorum" dedi.