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Eski TBMM Başkanı Kahraman: Devlet dairelerine Erdoğan'ın resmi asılmalı

MTTB'nin ''Vefa ve Kardeşlik Buluşması'' konferansında konuştu

21 Temmuz 2018 19:57

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman; Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) tarafından düzenlenen konferansta, ''Recep Tayyip Erdoğan artık Türkiye'nin devlet başkanı. Devlet dairelerine Erdoğan'ın resmi asılmalı'' dedi. 

Laiklik karşıtı açıklamalarıyla da bilinen TBMM Eski Başkanı Kahraman, Samsun'da MTTB'nin düzenlediği konferansta konuştu. Anayasa da yapılan değişikliğin önemli olduğunu belirten Kahraman, ''Türkiye’nin başında bir devlet başkanı var. Artık yakında buralara da bir resmi asılacak. Dairelerde bu olmalı. Recep Tayyip Erdoğan’ın resimleri asılmalı. O milletin seçtiği devlet başkanıdır'' şeklinde konuştu.

 

 

 

 

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