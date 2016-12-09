Eski TBMM Başkanı İsmet Sezgin son yolculuğuna uğurlandı

Eski İçişleri Bakanı ve 18. Dönem TBMM Başkanı İsmet Sezgin, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Sezgin'e düzenlenen devlet törenine Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman'da katıldı.Sezgin, 7 Aralık çarşamba günü tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) vefat etmişti.

Başbakan Binali Yıldırım cenaze töreninde yaptığı konuşmaya "Türk siyaseti İsmet abisini kaybetmiştir" sözleriyla başladı. Yıldırım zaman zaman sesinin titrediği konuşmasını "İsmet Sezgin halkın teveccüh gösterdiği siyasi partide yer aldı. 27 yaşındayken Aydın Belediye Başkanı oldu. Halka hizmetin bedelini, fikirlerinin bedelini 27 Mayıs darbesinde hapis yatarak ödedi. Darbe sonrası yine milletin büyük çoğunluğunun oyunu alan Adalet Partisi'nde yer aldı.

12 Eylül darbesinden sonra Doğru Yol Partisi'nde yer aldı. İçişleri Bakanlığı yaptı. Ardından TBMM başkanlığı yaptı. Mücadelesini hiç ama hiç eksiltmeden sürdürdü. En yüksek makamlarda siyasetçilerin iftiharında yaşadı. Aydınlı İsmet abi kimliğini de hiç kaybetmedi. Ciddi ama çatık başlı olmayan bir siyasetçi devlet adamıydı. Siyaseti ülkeye millete hizmet olarak gördü. İkili ilişkilerdeki saygınlığı siyasi rakiplerince bile saygı gördü. Siyasetin İsmet abisi 84 yıllık ömrünün ardından dostlarının arasından aramızdan ayrıldı " sözleriyle sonlandırdı.

Erdoğan'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sezgin'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türk siyasetinin saygıdeğer isimlerinden İsmet Sezgin'in vefatını derin bir teessürle öğrendim.

"Meclis Başkanlığı ve Bakanlık başta olmak üzere üstlendiği çeşitli görevlerde ülkemize değerli katkılarda bulunan, Türk siyasetinin "İsmet Abi"si olarak da tanınan merhum, her zaman saygı ve sevgiyle yad edilecektir.

"Merhum İsmet Sezgin'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yakınlarına başsağlığı diliyorum."

İsmet Sezgin kimdir?

İlköğrenimini Aydın'da, orta ve lise öğrenimini İzmir'de tamamladı. 1950 yılında İzmir Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulundan mezun oldu. Öğrencilik yıllarında atletizmle uğraştı. Talebe Cemiyeti başkanlığı yaptı ve Türkiye Millî Talebe Federasyonunun aktif bir üyesi oldu. Aynı yıl Denizli'de Türkiye Emlak Kredi Bankasının şubesinde göreve başladı. Denizli'de matematik öğretmenliği yapan Saadet Hanım'la evlendi.

1952'de Denizli'de Demokrat Parti (DP) İl İdare Kuruluna seçilerek politikaya atıldı. 1955 yılında henüz 27 yaşında iken Aydın Belediye Başkanı seçildi. Bu görevinden, 27 Mayıs 1960'ta Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülke yönetimine el koymasından sonra tutuklanarak ayrıldı. Tutukluluk süresinin sonunda Aydın'da Adalet Partisi (AP) il teşkilatını kurdu. 1961 yılında yapılan milletvekili seçimlerinde Aydın Milletvekili oldu.

1963'ten 1985'e kadar Türk Belediyeciler Birliğinin Genel Başkanlığını yaptı. 1966-1967 yılları arasında Gençlerbirliği Başkanlığı görevinde bulundu.

1968 yılında AP Genel Başkan Yardımcılığını üstlendi. 3 Kasım 1969'da II. Demirel Hükûmeti bünyesinde Türkiye'de ilk kez faaliyete geçen Gençlik ve Spor Bakanlığına getirildi. Bu görevini III. Demirel Hükûmeti'nde de sürdürdü. 12 Mart Muhtırası'nın (1971) ardından kurulan I. Nihat Erim Hükûmeti'nin göreve başlamasıyla bakanlıktan ayrıldı. 12 Kasım 1979 yılında kurulan VI. Demirel Hükûmeti'nde aldığı Maliye Bakanlığı görevini, 12 Eylül 1980'de Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülke yönetimine el koymasıyla bırakmak zorunda kaldı.

Siyasi yasakların kalkmasından sonra 1987'de Doğru Yol Partisine (DYP) katıldı, 1991 yılında DYP'den yeniden Aydın Milletvekili seçildi. 20 Kasım 1991'de kurulan VII. Demirel Hükûmeti'nde İçişleri Bakanlığı yaptı. 25 Haziran 1993'te, Demirel'in cumhurbaşkanı olması üzerine adaylığını koyduğu DYP Kongresi'nin 2. turunda adaylıktan çekildi. Tansu Çiller'in DYP Kongresi'ni kazanmasıyla bakanlık görevinden istifa etti. 1995'te TBMM Başkanlığına seçildi ve bu görevi seçime kadar sürdürdü.

Temmuz 1996'da Refahyol Hükûmeti'ne tepki göstererek DYP'den istifa etti.[2] 7 Ocak 1997'de Demokrat Türkiye Partisinin (DTP) kurucuları arasında yer aldı. 30 Haziran 1997'de kurulan III. Mesut Yılmaz Hükûmeti'nde DTP'den Millî Savunma Bakanlığı yaptı, 11 Ocak 1999'da kurulan IV. Bülent Ecevit Hükûmeti'ne kadar bakanlık görevine devam etti. 1999 seçimlerinden sonra Hüsamettin Cindoruk'un istifasının ardından DTP Genel Başkanlığına seçildi. 18 Mayıs 2002'de genel başkanlıktan ayrılarak aktif politikayı bu mevkiden bırakmış nadir politikacılar arasında yer aldı.

1961 yılından 1980 yılına kadar aralıksız olarak AP'den Aydın Milletvekili seçildi. 1.(XII), 2.(XIII), 3.(XIV), 4.(XV), 5.(XVI), XIX., XX. Dönem Aydın Milletvekilliği yaptı.

İzmir'in Bornova ilçesinde, Atatürk Mahallesi'nde adını taşıyan bir ilköğretim okulu vardır. Saadet Sezgin'in (1928-2004) eşidir. Seynan ve Ayşe olmak üzere iki kız çocuğu vardır.