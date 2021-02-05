Eski TBMM Başkanı Cindoruk: AYM'nin yerinde olsam, Meclis Başkanı hakkında, mahkeme kararını uygulamadığı için suç duyurusunda bulunurum

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk, CHP'li Enis Berberoğlu dosyasına ilişkin olarak, "AYM'nin yerinde olsam, Meclis Başkanı hakkında, mahkeme kararını uygulamadığı için suç duyurusunda bulunurum" yorumunu yaptı.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'e konuşan Cindoruk, "Anayasamızda da hukukta da normlar hiyerarşisi vardır. En üst, bağlayıcı norm Anayasa Mahkemesi kararlarıdır. TBMM Başkanı'nın, AYM kararını talimat olarak niteleyip bunu iade etmesine, alınganlık göstermesine gerek yok. AYM, yasamanın çıkardığı kanunları iptal ediyor, karar Resmi Gazete'de yayımlanıyor ve kendiliğinden kalkıyor. Anayasa Mahkemesi, Meclis'in anayasal, hukuksal denetimini sağlıyor. Kararlara da uyulmak zorunda. Çünkü burası muz cumhuriyeti değil." dedi.

Cindoruk, "Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu ile ilgili iptal kararı şudur: TBMM'de, Enis Berberoğlu'nun mahkumiyet kararı okundu ve milletvekilliği düşürüldü. Anayasa Mahkemesi de bu kararı iptal etti. Yani, ilgilinin savunması olmadan, gıyabında okunan bir karardır. Bunun bir emsali yok. İstifa dilekçesi bile istifa edene sorulur ve onun bilgisi alındıktan sonra istifası okunur. Meclis Başkanı, o kararı Başkanlık Divanı'na getirip, Enis Berberoğlu'nu da dinlemeliydi. Berberoğlu, Anayasa Mahkemesi'ne hak ihlali olduğuna ilişkin dava açtığına göre, bu karar beklenmeliydi. Meclis Başkanlığı bunu yapmamakla hata yaptı. Anayasa Mahkemesi de ağır ceza mahkemesinin kararının geçersiz olduğuna ilişkin karar verdi. Ağır ceza mahkemesi, bu karara uysa da uymasa da bir değeri yok." ifadesini kullandı.

Cindoruk, "Anlaşılan, Cumhurbaşkanı ‘formül bulun' dedi, o da böyle bir formül buldu. Olur mu böyle şey? Anayasa Mahkemesi, Meclis'i gözetecek. Bundan tabi ne olabilir ki? Anayasa Mahkemesi'nin yerinde olsam, Meclis Başkanı hakkında, mahkeme kararını uygulamadığı için suç duyurusunda bulunurum. Başından beri yanlış yapan, Meclis Başkanlığı'dır.” diye konuştu.